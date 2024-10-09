أمريكا تعتقل أفغانيا خطط لهجوم إرهابى يوم الانتخابات على طريقة داعش

كتب نهال أبو السعود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلا من أفغانستان تم اعتقاله بولاية أوكلاهوما بتهمة التخطيط لشن "هجوم إرهابى" فى يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية التى ستعقد فى الخامس من نوفمبر المقبل، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ووفقا للائحة الاتهام، خطط ناصر أحمد توحيدي (27 عاما)، المقيم في مدينة أوكلاهوما بعد دخوله الولايات المتحدة عام 2021 بتأشيرة هجرة خاصة، لشن الهجوم مستوحى من تنظيم داعش الإرهابي.

كان ناصر أحمد توحيدي، 27 عامًا، يعيش في مدينة أوكلاهوما بتأشيرة هجرة خاصة بينما كان يتخذ خطوات لتخزين بنادق AK-47 والذخيرة لتنفيذ هجوم على الأراضي الامريكية، وبرنامج تأشيرة الهجرة الخاصة، الذي يسمح بدخول ما يصل إلى 50 شخصاً سنوياً، متاح للأشخاص الذين عملوا مترجمين مع القوات الامريكية، أو تحت سلطة رئيس البعثة في العراق أو أفغانستان.

ولم تذكر لائحة الاتهام، ما إذا كان توحيدي عمل مترجما في أفغانستان.

وبحسب لائحة الاتهام، بحث توحيدي عبر الإنترنت عن معلومات حول كيفية الوصول إلى الكاميرات في العاصمة واشنطن، وعن الولايات التي لا تشترط الحصول على ترخيص لاقتناء سلاح ناري كما زار كاميرات الويب الخاصة بالبيت الأبيض، ونصب واشنطن التذكاري.

وألقي القبض على توحيدي وشريك له أمس الاثنين، بعد أن التقيا بعناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي لشراء بندقيتين من طراز كلاشنكوف وذخيرة.

وفي الاستجواب الذي أجري معه بعد الاعتقال، قال إن "الهجوم كان مخططا لاستهداف تجمعات كبيرة من الناس، وكان يتوقع أن يموت هو وشريكه".

وقال وزير العدل الامريكي ميريك جارلاند في بيان: "سنواصل مكافحة التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش وأنصاره على الأمن القومي الامريكي، وسوف نحدد ونلاحق الأفراد الذين يسعون إلى إرهاب الشعب الامريكي ونجري تحقيقات بشأنهم".