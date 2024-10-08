اليوم السابع
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وزارة الزراعة: لا زيادة فى أسعار الأسمدة وضوابط لوصول الدعم لمستحقيه

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 01:56 م
وزارة الزراعة: لا زيادة فى أسعار الأسمدة وضوابط لوصول الدعم لمستحقيه أسمدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بـ وزارة الزراعة أن أسعار الأسمدة كما هي دون أى زيادة، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
أضاف أنه تم تحديث قواعد البيانات، بحيث يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان مستمرة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتيسير على المزارعين ومتابعة أعمال الحصر والصرف.
 
أوضح أنه يتم مراقبة ومتابعة الأسمدة منذ وجودها في المصانع مرورا بسلاسل الامداد والتوريد وصولا إلى الجمعيات الزراعية، منوها بأنه تم تحديد حصة لخدمة صغار المزارعين.
 
أضاف أن هناك إدارة للعمل التعاوني، ولقاءات مع الجمعيات الزراعية بهدف ضبط وتنظيم منظومة 






الاسمدة

نقص الاسمدة

ازمة الاسمدة

الجمعيات الزراعية



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