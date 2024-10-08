هاريس: ترامب غير مسؤول بشكل لا يصدق لنشره أكاذيب حول الاستجابة لإعصار هيلين

واشنطن (أ ش أ)

وصفت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بأنه "غير مسؤول بشكل لا يصدق" لنشره أكاذيب حول الاستجابة الفيدرالية للدمار الذى خلفه إعصار هيلين، واستخدمت كلمات حادة مع اقتراب عاصفة جديدة من فلوريدا قبل أسابيع فقط من يوم الانتخابات.

وقالت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، للصحفيين أثناء توجهها إلى نيويورك: "هناك الكثير من المعلومات المضللة والمغلوطة التي يروج لها الرئيس السابق حول ما هو متاح، وخاصة للناجين من إعصار هيلين.. إنه أمر غير مسؤول بشكل غير عادي"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وفي أعقاب الإعصار هيلين ، اتهم ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة، الحكومة الفيدرالية بأنها تحجب المساعدات عن ضحايا الكوارث الجمهوريين عمدا، وأن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية نفدت أموالها لأن كل ذلك ذهب إلى برامج للمهاجرين في البلاد بشكل غير قانوني.

وردا على ذلك، قالت هاريس: "إن الواقع هو أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لديها الكثير من الموارد المتاحة للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشدة الآن، والموارد التي تهدف إلى مساعدة المواطنين على الوقوف على أقدامهم مرة أخرى وإعادة البناء والحصول على أماكن للذهاب إليها".