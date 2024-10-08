ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 8/10/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 ص
موعد صلاة العصر 02: 4
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:49
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:06
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:21
موعد صلاة الظهر 12:38 م
موعد صلاة العصر 3:58 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:14
وقت صلاة الظهر 12:30
موعد صلاة العصر 3:51 م
وقت صلاة المغرب 6:22 م
وقت صلاة العشاء 7:37 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:36 ص
موعد صلاة العصر 58: 3
موعد صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:42
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