ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 8/10/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 02: 4

موعد صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:49

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:06

موعد صلاة المغرب 6:36 م

موعد صلاة العشاء 7:54 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:21

موعد صلاة الظهر 12:38 م

موعد صلاة العصر 3:58 م

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:45 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:14

وقت صلاة الظهر 12:30

موعد صلاة العصر 3:51 م

وقت صلاة المغرب 6:22 م

وقت صلاة العشاء 7:37 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:36 ص

موعد صلاة العصر 58: 3

موعد صلاة المغرب 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:42



