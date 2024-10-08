نعيم قاسم: لولا الدعم الأمريكى والغربى لإسرائيل لتوقفت الحرب خلال شهر

وكالات

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني إن طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال قاسم بعد يوم من الذكرى السنوية لطوفان الأقصى، إن هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن ما يفعله العدو ليس قتالا بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة.

وأشار قاسم في كلمته إلى أنه لولا الدعم الأمريكي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر، مؤكدا أن المقاومة في غزة أسطورية بصمودها والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن لبنان كان مستهدفا وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد، مؤكدا أن التاريخ أثبت أن "الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".

وأضاف أن إسرائيل تريد إخضاع كل المحيط ودول المنطقة وشعوبها لسياساتها.

وأكد أن إسرائيل لن تحقق أهدافها وسنلحق بها الهزيمة، وسنكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة قد تكون مقدمة لإنهاء الحرب، مضيفا لا يوجد موقع شاغر في صفوفنا وكلها مملوءة.