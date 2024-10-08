مصرع مسن سقط من قطار فى منطقة الشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

لقى مسن مصرعه بعدما سقط من قطار أثناء سيره بمنطقة الشرابية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "قسم الضواحي"، متضمناً بأنه لدى استقلال مسن 51 عاما حاصل على ليسانس حقوق ومقيم محافظة القليوبية لقطار توفى متأثراً بإصابته بتهشم بمؤخرة الرأس وبتر بالقدمين، حيث كان يستقل القطار القادم من بنها تجاه القاهرة واختل توازنه وسقط أسفل القطار حال تهدئته بالقرب من نفق فيكتوريا دائرة القسم، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وبسؤال شقيقه 55 عاما عامل مقيم بذات العنوان أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.