اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 08:36 م
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مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 05:56 م
مصرع شخص وإصابة 9 فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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لقى شخص مصرعه بينما أصيب 9 آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق أسيوط المنيا الزراعي بحري عزبة الدارين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الإيمان العام.

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بوجود تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي على طريق أسيوط المنيا الزراعي بحري عزبة الدارين وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ.

وتبين مصرع "بيتر ن ر" 23 سنة وإصابة كل من "مصطفى ك ع" 50 سنة اشتباه كسر بالساقين، و"زمزم م ك" 10 سنوات كدمات وجروح متفرقة بالجسم، و"محمود أ ع" 24 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و"منة أ م" 20 سنة اشتباه كسر بالساعد الأيسر، و"نسمة م ف" 35 سنة كدمات وجروح متفرقة، ومصطفى ي م 30 سنة اشتباه خلع بالكتف الأيسر وإياد ع ع 24 سنة كدمات وجروح متفرقة بالجسم وعلي ح ع 22 سنة كدمات وجروح متفرقة بالجسم، وإبراهيم ف ح 40 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى وتم نقل المصابين إلي مستشفي الإيمان العام وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.







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