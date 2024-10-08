اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 08:36 م
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مصرع شخصين وإصابة 15 فى انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 03:01 م
مصرع شخصين وإصابة 15 فى انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد جثة - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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لقى شخصان مصرعهما، و أصيب 15 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وتم إيداع جثتى المتوفيان بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد  إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي و15 مصابا في حادث مروري، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 10 بطريق "سهل بركة – الفرافرة" ، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث ضحايا الحادث والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.


 







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