محمد معيط: "مصر أنشأت التأمين الصحى من 60 سنة والتمريض له دور فى الإصلاح الصحى"

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، إن إصلاح مهنة التمريض فى مصر مهمة جدا لأن الممرض هو الذى يتعامل مع المريض من بداية دخوله الى المستشفى إلى أن يتم خروجه، لذلك فإن تطوير المهنة مهم جدا، ولابد للتمريض أن يخطو بجانب تطوير النظام الصحى بخطوات سريعة، موضحا أن التمريض لعب دورا كبيرا فى الإصلاح الصحى، موضحا أنه يجب تحسين بيئة العمل وتحسين الناحية المادية للتمريض، مشيرا إلى أن رحلة دخول المريض المستشفى تبدأ مع التمريض وتنتهى مع التمريض، موضحا أن مصر أنشأت التامين الصحى منذ 60 سنة، ولكن منظومة التامين الصحى الشامل كانت لإصلاح المنظومة الصحية وحصول جميع المرضى على الخدمات الصحية وبأعلى جودة.

جاء ذلك خلال كلمة معيط فى حفل إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح معيط، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لابد أن تتكاتف مع بعضها البعض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تقديم خدمة متميزة للمريض المصرى.