اليوم السابع
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غدا.. محاكمة 9 متهمين فى قضية "فساد التموين"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 10:00 م
غدا.. محاكمة 9 متهمين فى قضية "فساد التموين" محكمة- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة المتهمين فى قضية وزارة التموين والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التموينى.

كانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

 







فساد التموين

نظر القضية

محكمة الجنايات

وزارة التموين

قضية وزارة التموين




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