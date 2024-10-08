عميد حاسبات حلوان: خطة لمشاركة الطلاب في الهاكثون العالمى لدعم الابتكار

محمد صبحى

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أن الدراسة بدأت فعليا بالكلية منذ اليوم الأول بمشاركة وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، لافتا إلى أن الوزير استمع إلى اراء وطموحات طلاب الكلية وحثهم على مواصلة التفوق، والالتزام بمواكبة ركب الذكاء الاصطناعى العالمى، حيث أن رؤية مصر 2030 تقوم على التحول من الحكومة الرقمية إلى الحكومة الذكية ، اذ ان الحكومة الرقمية كانت تعتمد على تحول جمهورية مصر العربية من دولة " دواوين محمد على" التي تعتمد على السجلات الورقية إلى دولة تعتمد على النظام الرقمى بمعنى أنه يمكن أداء جميع الخدمات الحكومية عن بعد ويمكن لكل مواطن دفع واستلام أي خدمات باستخدام وسائل التحويل البنكى الإلكترونى، إلا أن مصر 2030 فى استمثار قطاع الحاسبات هذا الكم الهائل من البيانات والذى يعد الان ثروة العصر هي المعلومات واستثمار هذه المعلومات للتنبؤ بالمستقبل هو غاية الحكومة الذكية.

وأبدى الدكتور أسامة امام سعادته بانتظام الطلاب حيث أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة وتم السماح للطلاب القدامى بتسجيل مقررات قبل بدء الدراسة بـ 10 أيام ولطلاب الجدد قبل بدء الدراسة بأسبوع مما يساعد فى تفعيل الجدول الدراسى وانتظامه من اليوم الأول، وأن الكلية تبدأ من الأسبوع الثانى خطة الأنشطة وذلك بالدورة الأولى لحقوق الملكية الفكرية كما تهتم الكلية بالاشتراك فى المسابقات العالمية " الهاكثون" مما يضع الكلية على الخريطة العالمية، لدعم الابتكار لدى الطلاب