اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 09:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

طرح العدس على بطاقة التموين ضمن السلع المدعمة.. اعرف الأسعار

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 05:00 ص
طرح العدس على بطاقة التموين ضمن السلع المدعمة.. اعرف الأسعار العدس - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت  وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر 2024، ويتم طرح عدس مجروش زنة 500 جرام بسعر 21 جنيهًا مع العديد من السلع الأخرى   وتصرف المنافذ السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة في ظل وجود مخزون استراتيجية من منتجات السلع الغذائية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة .

 

 







وزارة التموين

سعر العدس ببطاقة التموين

سعر العدس على بطاقة التموين

اسعار سلع بطاقات التموين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة