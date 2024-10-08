طرح العدس على بطاقة التموين ضمن السلع المدعمة.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر 2024، ويتم طرح عدس مجروش زنة 500 جرام بسعر 21 جنيهًا مع العديد من السلع الأخرى وتصرف المنافذ السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة.

على جانب آخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة في ظل وجود مخزون استراتيجية من منتجات السلع الغذائية لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة .