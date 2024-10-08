رسائل الرئيس السيسى خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثانى.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، حيث بدأت الفعاليات بعزف النشيد الوطني.
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "جيش النصر" والذي استعرض تاريخ نشأة الجيش الثاني الميداني وأهم المعارك والمحطات التي شارك فيها على مر التاريخ.
ونستعرض أبرز رسائل الرئيس من خلال الإنفوجراف التالى:
أتوجه بالتهنئة بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر الذى شهد عملا جادا ومبهرا للقوات المسلحة خلال هذه الحرب
مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضى الدولة وحماية حدودها
السلام خيار استراتيجى للدولة المصرية
القوات المسلحة نجحت نجاحا مبهرا فى حرب أكتوبر 73
قواتنا المسلحة رشيدة تتسم بالتوازن الشديد
رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية
النصر يتحقق بالإرادة.. والقيادة أثناء حرب أكتوبر تجاوزت عصرها
القوات المسلحة تعرضت لاختبار حقيقى فى 2011 و2013
أهنئ القوات المسلحة والشرطة والدولة بالجهود التى قامت بها فى هذه الفترة الصعبة
الحرب استثناء والحالة العامة لمصر السلام والبناء والتنمية
نسعى لوقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع
القضية الفلسطينية قضية محورية فى وجدان كل الشعوب
موقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطينى
عقيدة القوات المسلحة هى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها
ليس لدينا أجندة خفية لأحد وهدفنا أن نعيش فى سلام داخل حدودنا
نتمنى أن نتجاوز كل الظروف والمحن التى تمر بها المنطقة قريبا
أشكر قادة القوات المسلحة على الجهد المبذول خلال الاصطفاف الذى شاهدناه اليوم
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