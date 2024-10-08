رسائل الرئيس السيسى خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثانى.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، حيث بدأت الفعاليات بعزف النشيد الوطني.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "جيش النصر" والذي استعرض تاريخ نشأة الجيش الثاني الميداني وأهم المعارك والمحطات التي شارك فيها على مر التاريخ.

ونستعرض أبرز رسائل الرئيس من خلال الإنفوجراف التالى:





أتوجه بالتهنئة بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر الذى شهد عملا جادا ومبهرا للقوات المسلحة خلال هذه الحرب

مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضى الدولة وحماية حدودها

السلام خيار استراتيجى للدولة المصرية

القوات المسلحة نجحت نجاحا مبهرا فى حرب أكتوبر 73

قواتنا المسلحة رشيدة تتسم بالتوازن الشديد

رؤية القيادة المصرية بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية

النصر يتحقق بالإرادة.. والقيادة أثناء حرب أكتوبر تجاوزت عصرها

القوات المسلحة تعرضت لاختبار حقيقى فى 2011 و2013

أهنئ القوات المسلحة والشرطة والدولة بالجهود التى قامت بها فى هذه الفترة الصعبة

الحرب استثناء والحالة العامة لمصر السلام والبناء والتنمية

نسعى لوقف إطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع

القضية الفلسطينية قضية محورية فى وجدان كل الشعوب

موقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطينى

عقيدة القوات المسلحة هى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية حدودها

ليس لدينا أجندة خفية لأحد وهدفنا أن نعيش فى سلام داخل حدودنا

نتمنى أن نتجاوز كل الظروف والمحن التى تمر بها المنطقة قريبا

أشكر قادة القوات المسلحة على الجهد المبذول خلال الاصطفاف الذى شاهدناه اليوم