رئيس القابضة للمطارات: نعمل من حيث انتهى الآخرون وفقا لرؤية الدولة

كتب أحمد مصطفى

وجه المهندس أيمن عرب رئيس مجلس الشركه القابضة للمطارات، الشكر للمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة السابق، على جهوده وما بذله خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه سوف يستكمل ما بدأه الأخرون وفقا للرؤية الجديدة للدولة.

وقال أيمن عرب خلال مؤتمر صحفي، في مطار القاهرة، على هامش تجربة الطوارئ، "نحن رجال مراحل كل فرد له مرحلة ثم ياتي من بعده شخص اخر لاستكمال المنظومة".

وأضاف: "هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها المطارات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى افتتاح توسعة مطار برج العرب و مطار سفنكس الدولي، مشيرا إلى القابضة للمطارات تهدف إلى رفع الكفاءة وتطوير المطارات وفقا خطة مستقبلية.

وتابع أن تعاون قطاع الطيران المدني مع القطاع الخاص وفقا للوائح والقوانين، فيما يخص ادارة وتشغيل المطارات.

وأضاف " رئيس الشركة القابضة للمطارات": "ندرس الوضع للفرص بالتعاون مع الهيئات المختلفى لتعظيم الفرص الاستثمارية، مضيفا: " نعمل على مستويات مختلفة ومراحل محتلفة منها التنفيذي والاستراتيجيات والإدارة والتشغيل والمشاريع وطريقة إدارة كل جزء من المنظومة".

وتابع: "لدينا أساس قوي، ونعمل على الرؤية من حيث انتهى الآخرون، نتطلع للاستفادة بالخيرات الخارجية".