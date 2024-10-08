رئيس القابضة للمطارات: رؤية شاملة ذكية لتشغيل المطارات وتأهيل العنصر البشري

كتب أحمد مصطفى

أشاد المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالدور الكبير الذى لعبه رجال المراقبة الجوية بشركة الملاحة، وقت الهجوم الصاروخى الإيرانى على إسرائيل. وكيف استطاع رجال المراقبة التنسيق مع الجانب السعودى لاحتواء أى طائرات عابرة للأجواء وتقديم كافة أوجه المساعدة والتعاون لها وقت القصف حفاظا عل الطائرات والركاب.



وحول اتجاه الدولة لإدخال القطاع الخاص في منظومة تشغيل المطارات المصرية، قال رئيس الشركة القابضة للمطارات، إنه كان شاهدا على عدة تجارب دولية لمشاركة القطاع الخاص للدولة في إدارة المطارات في دول مختلفة ما بين دول الخليج وأروبا، مؤكدا ان استراتيجية المرحلة القادمة في هذا الاتجاه لن نستند فقط على التجربة المصرية السابقة مع الشركات الاجنبية، ولكن ستستند على عدة تجارب دولية مختلفة للخروج بالاستراتيجية الأفضل بما يحقق أفضل المكاسب للدولة المصرية.



وكشف المهندس أيمن عرب رئيس مجلس الشركه القابضة للمطارات، أن الرؤية القادمة للمطارات المصرية هي الاتجاه نحو تأسيس رؤية لتشغيل المطارات بمنظومات ذكية، بالتزامن معها إحداث طفرة في العنصر البشري.



وقال أيمن عرب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مطار القاهرة، على هامش تجربة الطوارئ، إن الفترة القادمة سيكون هناك طفرة في العنصر البشري وتأهيله وتدريبه، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل حصر للعنصر البشري الموجود بكفاءته ومؤهلاته حتى نستطيع عمل تأهيلات وفقا للمرحلة



وحول منظومة الملاحة الجوية، التي تقوم خلال الفترة الحالية بمجهودهات كبيرة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، أكد رئيس القابضة للمطارات، أن شركة الملاحة الوطنية بالفعل شهدت تطوير على مستوى كبير خلال الفترة الماضية بما يجعلها تظهر بالمظهر المشرف في أوقات الأزمات إضافة إلى أنها تمتلك عنصر بشري هو الأفضل على مستوى العالم .