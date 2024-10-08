رئيس الاستخبارات البريطانى: القاعدة وداعش يشكلان التهديد الأكبر

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حذر كين مكالوم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) من أن روسيا تحاول خلق فوضى في الشوارع البريطانية والأوروبية،وقال إن القاعدة وتنظيم داعش لا يزالان التهديد الأكبر من حيث الإرهاب.



وأضاف مكالوم - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء أن الدول الأوروبية طردت مئات العملاء الروس الذين يعملون تحت غطاء دبلوماسي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية،مما أثر على قدرات أجهزة الاستخبارات الروسية.



ولفت مكالوم إلى أن (إم آي 5) والشرطة البريطانية تعاملتا مع 20 مخططا مدعوما من إيران منذ عام 2022 كان يمثل تهديدا خطيرا محتملا على المواطنين البريطانيين والسكان المقيمين بالمملكة المتحدة.