اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يعلن عزمه تعزيز العلاقات التجارية مع أرمينيا على هامش قمة بريكس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 10:00 م
بوتين يعلن عزمه تعزيز العلاقات التجارية مع أرمينيا على هامش قمة بريكس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أنه يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش أعمال قمة مجموعة بريكس، التي ستعقد في مدينة كازان الروسية نهاية الشهر الجاري، لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأرمينيا.


وقال بوتين، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك): "سنعقد اجتماعات ثنائية خلال قمة بريكس المقبلة، وستكون هناك العديد من الفرص للتحدث مع عشرات الدول، الذين يخططون للمشاركة في هذه القمة".


وأضاف "العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بقوة بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري 7.4 مليار دولار العام الماضي، وفي النصف الأول من هذا العام زاد 2.5 مرة، ليتجاوز 8.3 مليار دولار، وقد يصل إلى 14- 16 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري".

 







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فلاديمير بوتين

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