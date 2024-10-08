الجنايات تقضي بإعدام قاتل الطفلة السودانية جانيت

كتب: أحمد حسنى - محمد أبو ضيف

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني اليوم بـ الإعدام على المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" بعد ورود تقرير المفتي وتأييد إعدامه.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بـ قتل الطفلة جانيت -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت ج. ب.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر - بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.