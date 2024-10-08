الاستماع لأقوال مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كارتة حلوان، لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وتعرضها للانقلاب.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا مستقلى السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى 15 مايو، لإسعافهم، وتبين استقرار الحالة الصحية لعدد 13 من المصابين ومغادرتهم المستشفى، بينما تم حجز فتاة مصابة بكسر بالفخذ الأيسر.

كما عاين رجال المباحث موقع الحادث، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التى لحقت بالسيارة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كارتة حلوان، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا من مستقليها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

