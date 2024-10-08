ارتفاع عدد مصابى حريق مصنع أقمشة بالعاشر من رمضان إلى 9

الشرقية فتحية الديب

ارتفع عدد مصابي حريق بمخازن أقمشة تابع لمصنع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى 9 أشخاص مصابين بحالات اختناق، وتم نقل 6 منهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إسعاف 3 منهم فى مكان البلاغ لرفضهم النقل للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية يى وإن بمدينة العاشر من رمضان، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمخازن مصنع للغزل والنسيج مكون من 4 طوابق بمدينة العاشر من رمضان، فيما أصيب جراء الحريق 9 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقل 6 منهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارى السيطرة على النيران.