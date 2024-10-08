إصابة سيدة بحروق بعدما رشت مبيد حشرى أثناء الطهى فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة بحروق بعدما رشت مبيدا حشريا على الأوانى عندما كانت تطهى الطعام فى عين شمس وتحرر محضر بالواقعة بعد نقل المصابة للمستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مستشفي المطرية باستقبالها سيدة عمرها 34 عاما ومقيمة بدائرة القسم مصابة بحروق بالوجه والرقبة والصدر بنسبة 17%.

وبسؤال المصابة قررت بأنه حال قيامها بطهى الطعام - قامت بنثر مادة مُسممة (مبيد حشري) علي حشرة - متواجدة بالمطبخ، مما أدي لنشوب النيران بملابسها ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها - ولم تتهم أو تشتبه في إصابتها جنائياً وتأيدت الواقعة بشهادة زوجها عامل 34 عاما ومقيم بذات العنوان.