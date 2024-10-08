إحالة أوراق المتهم بقتل صاحب مزرعة لطرده من العمل بالشرقية للمفتى

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق عامل بمعلف لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الثانى من شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل صاحب معلف كان يعمل لديه بعد طرده من العمل بمركز ديرب نجم.

وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور وهاني الخواجة ومحمود غنيم، وأمانة سر أحمد نصر وإسلام محجوب.

وتعود أحداث القضية رقم 13914 لسنة 2024 جنايات مركز ديرب نجم، المقيدة برقم 3412 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "عادل م ال ع" 47 عاما، عامل معلف، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "عطية م" بسبب خلافات مالية بينهما.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأنه وعلى إثر خلافات مالية بينهما بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فكمن له حيث أيقن مروره وما أن أبصره أجهز عليه متعديا عليه ضربا بكلتا يديه ومطوقا جيده بقطعة قماشية (شال) فأحكم خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا الحياة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهم قتل المجني عليه إثر قيام الأخير بطرده من العمل رفقته بالمزرعة خاصته، حيث نشأت خلافات مالية وتولدت لدى المتهم حينها نية إزهاق روح المجني عليه فعقد العزم على قتله وتتبع خط سيره حتى أجهز عليه متعديا عليه بالضرب ومطوقا جيده بقطعة من القماش (شال) كان يرتديها المتوفى حول عنقه حتى أنهى حياته على النحو المبين بالتحقيقات.