أهم الحاصلات الزراعية..‫ تعرف على مواعيد زراعة البطاطس فى مصر

كتبت أسماء نصار

محصول البطاطس وأحد من الحاصلات الزراعية التي تحتل مكانة مرموقة لدى غالبية المُزارعين، بسبب قيمتها الغذائية علاوة على عوائدها الاقتصادية الناتجة عن كونها ضمن قائمة الأصناف التصديرية بالدرجة الأولى.

وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد زراعة البطاطس :

1- تزرع البطاطس على 3 عُروات "الصيفية، النيلي الشتوي، الشتوي المحيرة"، وهى أجندة زراعية ثابتة ومعروفة لجميع العاملين المزارعين.

2- العروة الصيفية تبدأ من منتصف شهر يناير وتمتد حتى منتصف شهر فبراير، لكن بعض المُزارعين يفضلون التبكير في زراعتها بدايةً من منتصف شهر ديسمبر من كل عام.

3- أبرز ما يُميز العروة الصيفية بالنسبة لمحصول البطاطس، هى أنها تعتمد بنسبة كبيرة على التقاوي التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تصل إلى حوالي 35% من إجمالي المساحات المُنزرعة بكافة محافظات الجمهورية.

4- تبدأ زراعة العروة الشتوية لمحصول البطاطس من مُنتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر، وتُشكل قُرابة 55% من إجمالي المسطحات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

5- العروة الشتوي "المحير" تبدأ من مُنتصف شهر أكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر، و تحتل حوالي 10% من إجمالي المساحات المزروعة به.

