هيئة الدواء توضح طرق الكشف الذاتى عن سرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك لضمان الشفاء السريع حال الإصابة .

وأوضحت هيئة الدواء علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدى والتى تضمنت :-

-ظهور كتلة في الثدي أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط.​

-إفرازات الحلمة بخلاف لبن الثدي (الإفرازات ممكن تحصل فجأة وممكن تكون دموية). ​

-تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، وممكن جلد الثدي يبان متجعد أو متقشر أو ملتهب، وممكن يبان أحمر أو أرجواني أو أغمق من أجزاء تانية من الثدي.​

-تورم أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.​

-تغيير في شكل الحلمة أو تراجع الحلمة لجوه أو تغيير في الجلد الي حواليها.​

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ضروري تزوري الدكتور في أقرب وقت في حالة ملاحظة أي علامة من دول، عشان تعملي الفحوصات اللازمة.