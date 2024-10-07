هذه الفاكهة تقوى العضلات والمفاصل

كتبت مروة محمود الياس

تلعب الفاكهة دوما دورا كبيرا في النظام الغذائى ونجاحه، وتعزز الفاكهة الصحية صحة العظام والعضلات والمفاصل، ووفقًا لتقرير نشر في موقع avogel.co.uk فإن حالة الجسم تحتاج على الدوام لتعزيز قوته من خلال مجموعة من الخيارات التغذوية الصحية، من أبرز أنواع هذه الفاكهة هو الرمان، الذي يحتوى على كم هائل من البوتاسيوم والحديد والكالسيوم، ما يجعله فاكهة مميزة تعزز من الصحة العامة وصحة المفاصل والعضلات وتقاوم الهشاشة.

فوائد الرمان

وفقا للتقرير فإن الرمان يحتوى على فيتامين أ ، ب ، ج، وهو معزز للطاقة بشكل كبير، ما يجعله أفضل أنواع الفاكهة التي تعزز من الصحة العامة وقوة العضلات والمفاصل، ويقلل الرمان خطر الإصابة بالكثير من الأمراض، والتي من بينها، مشكلات القلب بأنواعها فضلاً عن مرض السكر كذلك.

وتابع التقرير أن الرمان غنى بالحديد والكالسيوم، ما يقى من التهابات المفاصل وبه الكثير من مضادات الأكسدة، وتحافظ على صحة العظام والمفاصل وتقاوم الهشاشة التي تصيب العظام.

كما أن مضادات الأكسدة تعمل على تقليل فرص الالتهابات التي تصيب الجسم، ما يعزز من صحة وقوة العظام والمفاصل، كما أنها تحافظ على خلايا الجسم في أحسن حالاتها، وتقى الجسم الشيخوخة المبكرة للعظام، والهشاشة المبكرة خاصة لدى السيدات، ولابد من تناول الرمان بكميات مناسبة دون إسراف شديد حتى لا يتسبب ذلك في اضطرابات معدية أو هضمية.