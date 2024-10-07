لصحة قلب طفلك.. بلاش اللانشون والمقرمشات وخليكى في البيض والفول

كتبت أمل علام

بعض الأمهات يستسهلن ويعطين أطفالهن ساندوتشات اللانشون أو أى لحوم مصنعة أخرى مثل السوسيس والهوت دوج، لأنها سهلة الإعداد وتعتقد أنها تحتوى على البروتين فهل هذه اللحوم يضر بصحة القلب، وصحة الأطفال؟



الفول

قال الدكتور حازم خميس، أستاذ القلب بمعهد القلب القومى والمشرف العام على أقسام القلب في الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن كل ما هو مصنع ضار لأنه يزيد من الدهون والكوليسترول وكل هذه الأطعمة كلها كوليسترول ودهون.



الخضراوات مفيدة لصحة طفلك

وأوضح، إنه يجب أن يتناول الطفل البيض المسلوق، وعلبة زبادى، أو الفول كما يجب أن تحرص الأم على إعطاء الطفل الخضراوات مثل الجزر والخيار والطماطم، والفواكة مثل الموز، لأن هذه الأطعمة تعزز قلب طفلك، محذرًا من تناول المقرمشات والبطاطس المقلية المعبأة لأنها تزيد من الوزن وتؤدى الى زيادة الدهون والكوليسترول وترفع الضغط وتسبب السمنة.



البيض مفيد لصحتك

ما رأيك في الشيكولاتة وما علاقتها بصحة القلب؟

أكد الدكتور حازم خميس، أن أفضل حاجة لصحة القلب هي الأطعمة الطبيعية، وكل ما هو طبيعى مفيد للصحة ويدعم صحة القلب مثل الفاكهة والخضراوات، مؤكدًا أن أى أطعمة مصنعة لازم يكون لها مخاطر، وكل ما هو محفوظ له مخاطر مثل المشروبات يتم حفظها في الصوديوم، وكل ما هو محفوظ يكون محفوظ في الملح والملح ضار بالقلب والشرايين.

