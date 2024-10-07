اليوم السابع
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طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا وسحب منخفضة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 08:00 ص
طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا وسحب منخفضة والعظمى بالقاهرة 32 درجة هيئة الارصاد الجوية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، طقس معتدل ليلا فى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون الشبورة كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة .

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 33 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.

 







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