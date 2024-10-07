اليوم السابع
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الإثنين، 07 أكتوبر 2024 06:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسة المفوضية الأوروبية تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار فى غزة

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 04:49 م
رئيسة المفوضية الأوروبية تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار فى غزة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الصراع والإفراج غير المشروط عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، في ذكرى مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر.


وقالت فون دير لاين - في بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين إنه "بعد مرور عام، فإن الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع"،مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل قصارى جهده لحشد المساعدات المالية وتسهيل عمليات إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني،والآن في لبنان أيضا".


وأكدت فون دير لاين استعداد الاتحاد الأوروبي المساعدة في الإعداد لليوم التالي بعد الحرب،والعمل لدعم كل الجهود لتهيئة الأوضاع لتحقيق سلام دائم يفضي إلى حل الدولتين تتعايش فيها إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام مع ضمان الأمن لكل منهما.


وتحل اليوم ذكرى مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 41 ألف شخص - معظمهم من النساء والأطفال - وإصابة ما يزيد عن 97 ألفا آخرين.


ومع استمرار الحرب على غزة وعدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، انتقلت عدوى الحرب إلى لبنان حيث قامت إسرائيل بشن هجمات جوية على جماعة حزب الله اللبنانية واغتيال زعيمها حسن نصر الله،لتقوم إيران بالرد بهجوم صاروخي على إسرائيل،قالت إنه "ردا" على مقتل زعيم حزب الله وكذلك الأمين العام لحركة حماس الفلسطينية الذي كانت إسرائيل قد اغتالته في وقت سابق خلال زيارة له لطهران.

 







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