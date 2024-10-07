دراسة جديدة تكشف لغز سماع مرضى الفصام أصواتا غير موجودة فى الحقيقة

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يسمع الأشخاص المصابون بالفصام أصواتًا غير موجودة في العالم الحقيقي، ولسنوات حاول العلماء فك شفرة الهلوسة السمعية دون جدوى.

الآن حسب دراسة حديثة قادها تشين تشانج من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ وشينغ تيان من جامعة نيويورك في شنغهاي وفقا لموقع "studyfinds"، خلص الباحثون أخيرًا إلى أن سماع الأصوات هو نتيجة لضعف الدماغ في معالجة المعلومات الحسية والتنبؤ بها.

لماذا تحدث الهلوسة السمعية؟

لسنوات عديدة، كان يُعتقد أن الهلوسة السمعية هي نتاج خيال مفرط النشاط ــ وهو أمر شائع بين مرضى الفصام، ولكن الدراسة الأخيرة دحضت هذه الأسطورة وأوضحت أنها في الواقع عملية بيولوجية تنطوي على تفاعل معقد بين الأنظمة الحركية والحسية في الدماغ.

أجريت الدراسة على مجموعتين من مرضى الفصام، المجموعة الأولى كانت تعاني من الهلوسة اللفظية السمعية، والمجموعة الثانية لم تعاني من ذلك. وبعد دراسة الاختلافات في وظائف المخ بينهما، توصل الباحثون إلى النتيجة.

خلال الدراسة، وُضِع المشاركون في سيناريوهات مختلفة طُلِب منهم فيها التحدث عن أي موقف يتطلب منهم التحدث أثناء الاستعداد، أو الموقف الذي يتطلب منهم التحدث دون معرفة ما الذي سيقولونه، وفي هذه المواقف، قام الباحثون بتشغيل الأصوات وقياس استجابات الدماغ باستخدام تخطيط كهربية الدماغ.

ضعف الدماغ في التخطيط والتنبؤ الحركي

لوحظ أن التحضير العام للكلام لدى الأفراد الأصحاء قد يؤدي إلى قمع الاستجابات السمعية الكلية، وهو ما لم يحدث لدى مرضى الفصام، ومن ثم، كشفت الدراسة عن ضعف أساسي في هذه الآلية المثبطة.

وفقا للباحثين تعتبر هذه الدراسة بمثابة جرس إنذار لاستكشاف خيارات علاج أفضل للفصام وغيره من الاضطرابات العقلية، كما أنها تساعد على تحديد أن ما يُعتقد أنه ظاهرة حسية قد يكون له تفسيرات عميقة الجذور في عملية التخطيط وآليات التنبؤ في الدماغ، ويمكن أن تساعد هذه الدراسة في فهم الحالات العقلية وتوفير خيارات العلاج.