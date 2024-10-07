اليوم السابع
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توزيع درجات أعمال السنة للصفين الأول والثانى الثانوى بالعام الدراسى 2025

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 04:00 ص
توزيع درجات أعمال السنة للصفين الأول والثانى الثانوى بالعام الدراسى 2025 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن درجات أعمال السنة للصفين الأول والثانى الثانوى العام، تمثل 40%، مضيفة أنه يتم توزيعها بواقع 10% للسلوك والمواظبة و 15% لكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كافة القرارات والآليات المعلنة منذ بداية العام الدراسي بما في ذلك الآليات المتعلقة بأعمال السنة كما هي دون أي تغيير، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تتابع بشكل دقيق تنفيذ الآليات والقرارات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بشكل يومي.

 







وزارة التربية والتعليم

إلغاء الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية

التقييمات الأسبوعية

إلغاء التقييمات الأسبوعية




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