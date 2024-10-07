توزيع درجات أعمال السنة للصفين الأول والثانى الثانوى بالعام الدراسى 2025

محمود طه حسين

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن درجات أعمال السنة للصفين الأول والثانى الثانوى العام، تمثل 40%، مضيفة أنه يتم توزيعها بواقع 10% للسلوك والمواظبة و 15% لكشكول الحصة والواجب والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40 % من الدرجة الكلية للمادة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كافة القرارات والآليات المعلنة منذ بداية العام الدراسي بما في ذلك الآليات المتعلقة بأعمال السنة كما هي دون أي تغيير، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تتابع بشكل دقيق تنفيذ الآليات والقرارات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بشكل يومي.