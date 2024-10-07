بلجيكا: تعرض المواقع الإلكترونية فى عدة مقاطعات ومدن لهجوم سيبرانى

بروكسل (أ ش أ)

أعلن مركز الأمن السيبرانى البلجيكى (سى سى بى) تعرض المواقع الإلكترونية لعدة مدن ومقاطعات، لهجوم سيبرانى من قبل مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "نو نيم 057" .

وقالت المتحدثة باسم مركز الأمن السيبرانى البلجيكى كاترين إيجرز - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" البلجيكية اليوم الاثنين، إن المقاطعات والمدن التي تعرضت للهجوم هي: ليمبورج ولييج (شرقي بروكسل) وفلاندر الشرقية وبرابانت فلاماند (فى الإقليم الفلامندى) وبرابانت ولون (في إقليم ولونية في بلجيكا) فضلا عن مواقع مدينة أنتويرب (فى الإقليم الفلامندى) ومجلس النواب.

وأضافت أن "مجموعة"نو نيم 057" تعلن عن هجماتها مسبقا على موقعها الإلكتروني، وتقوم بالاتصال بالأشخاص المستهدفين حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات مكافحة دي دوس (الهجوم الإلكتروني) ، ثم تقوم بقصف الخوادم بالطلبات مما يؤدي إلى زيادة التحميل عليها ويجعلها غير قابلة للوصول للمستخدمين الحقيقيين".

وأكدت مقاطعة برابانت فلاماند - وهي إحدى مقاطعات بلجيكا وتتبع الإقليم الفلامندى - أن موقعها على الإنترنت قد تم إغلاقه لفترة ، صباح اليوم الاثنين.

من جانبه، أوضح مدير الموقع في مقاطعة برابانت بارت أورلينجز أن "الموقع ظل غير نشط لعدة ساعات"، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن تعطيل بعض أجزاء الموقع، لكن معظمها عاد إلى الإنترنت.

ويتوقع مركز الأمن السيبرانى البلجيكى حدوث مزيد من الاضطراب في الساعات القليلة المقبلة "اعتمادا على شدة الهجوم".

يذكر أن هجمات "دى دوس" هى عبارة عن طريقة لإيقاف المواقع عن العمل من خلال إرسال طلبات متعددة لتجاوز قدرة الشبكة.