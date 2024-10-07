الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء للموازنة العامة وجهود تحقيق التوزان المالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لـ تحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء للموازنة العامة وجهود تحقيق التوزان المالىالإثنين، 07 أكتوبر 2024 02:19 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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