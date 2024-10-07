كتبت: سارة وائل

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن الأوراق المطلوبة لاستخراج طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة لمواليد مصر، ويستخرج الطلب من مكاتب الصحة، و ينشر اليوم السابع المستندات المطلبوبة وعنواين مكاتب الصحة في السطور التالية:

المستندات المطلوبة:

أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة.

شروط الحصول على الخدمة:

• أحضار المستندات المطلوبة.

• أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه او أحد اقارب الدرجة الاولي او مفوض من السفارة الى ادارة التراخيص الطبية.

• مصاريف الخدمة 20 جنيهًا

عنواين مكاتب الصحة:

• ش أحمد عرابي المهندسين.

• سور حديقة الميرلاند -مصر الجديدة القاهرة.

• الغرفة التجارية بالجيزة ميدان الجيزة.

• عمارة الأوقاف سان استيفانو الدور الثانى الإسكندرية.

• خلف ديوان عام محافظة البحيرة دمنهور.

• مبنى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

• ديوان عام محافظة كفر الشيخ.

• مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

• مدينة الحجاج بمحافظة السويس.

• مجمع خدمات الاستثمار - برج قرطبة.

• مقر الغرف التجارية بجوار محافظة بور سعيد.

• ش عبد السلام عارف بجوار الشرطة العسكرية بنى سويف.

• مبنى مجلس مدينة مبارك محافظة أسيوط.

• مبنى الحزب الوطنى ميدان المحطة محافظة أسوان.

• مقر جامعة أسيوط.

• مبنى الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج.

• مجمع الاستثمار بالعامرية.

• الأكاديمية البحرية بأبى قير.

• مبنى ديوان عام محافظة الغربية.

• مجمع المصالح الحكومية بمدينة الطور.

• شارع صلاح سالم - مبنى هيئة الاستثمار.

• نادي 6 أكتوبر الرياضي.

• الغرفة التجارية ببنها.

• الترجمان جروب - ميناء القاهرة البرى.

• مبنى مديرية الإسكان - سموحة – الإسكندرية.

• كورنيش النيل شبين الكوم بجوار المركز الاعلامى.