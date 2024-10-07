اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيران: القائد الأعلى لفيلق القدس إسماعيل قاآنى بخير ويمارس عمله

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 01:13 م
إيران: القائد الأعلى لفيلق القدس إسماعيل قاآنى بخير ويمارس عمله إسماعيل قاآنى
وكالات الأنباء

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نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب قائد فيلق القدس الإيرانى بالحرس الثورى الإيرانى إيرج مسجدى، اليوم الاثنين، قوله إن القائد الأعلى للفيلق إسماعيل قاآنى بخير و"بصحة جيدة".

وأضاف مسجدى أنه قاآني يمارس عمله، ولا حاجة لمزيد من التصريحات بشأن الأمر، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكان قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني قد أصبح في عداد المفقودين، بعد تعرض بيروت لضربات إسرائيلية عنيفة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولان أمنيان إيرانيان بارزان لـ"رويترز" إن الاتصال بقاآني انقطع.

وكان القيادي الإيراني البارز توجه إلى لبنان، بعد مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في ضربة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.







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