إجراءات استخراج تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة من المركز التكنولوجى

كتبت - مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- لا يوجد قرار ترميم وفي حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم.

- عدم وجود مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

- صورة رخصة المباني.

- كشف مشتملات.

- خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

- حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررًا عنه محضر بالمخالفة.

- تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

ثالثًا: الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- سداد رسوم المعاينة.

- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو يتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

يُذكر أن دليل خدمات المراكز التكنولوجية يتضمن العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).