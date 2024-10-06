محافظ الجيزة يفتتح غدا مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر المركزى

كتبت - مرام محمد

يفتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا الإثنين، مبنى الطوارئ الجديد بـ مستشفى 6 أكتوبر المركزى، ووحدة البشاير بالإدارة الصحية لـ6 أكتوبر.

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، للتمتع بحياة صحية سليمة وآمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة حريصة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية.

وأكد استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة فى أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتح مؤخرًا وحدة الأشعة المقطعية، والمنضمة حديثًا للخدمات المقدمة للمرضى من المترددين على مستشفى الواحات البحرية، والتي تعد أحد المطالب الملحة لأهالى المركز.