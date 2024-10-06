اليوم السابع
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شاهد فرحة المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. فيديو

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:05 م
شاهد فرحة المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. فيديو عفو رئاسي-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل النزلاء المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل خبر الإفراج عنهم بالشكر لله والسجود على الأرض، حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3610 نزلاء من مراكز الإصلاح، وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 427 لسنه 2024 بالإفراج عن 3610 من المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر.

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهوري.







الحماية المجتمعية

الافراج عن السجناء

الداخلية

حوادث




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