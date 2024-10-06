اليوم السابع
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الأحد، 06 أكتوبر 2024 08:38 م
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جامعة الأزهر تحذر من صفحات تستغل اسمها فى إعلانات وهمية تهدف لجمع الأموال

الأحد، 06 أكتوبر 2024 06:27 م
جامعة الأزهر تحذر من صفحات تستغل اسمها فى إعلانات وهمية تهدف لجمع الأموال جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن المركز الإعلامي لـ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن هناك بعض الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا تحمل اسم وشعار: (جامعة الأزهر) وهي لا تنتمي لجامعة الأزهر لا من قريب ولا من بعيد.

وحذر المركز الإعلامي السفارات المعتمدة لدي جمهورية مصر العربية، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية وجميع منسوبي جامعة الأزهر (مصريين - ووافدين) من التعامل مع مثل هذه الصفحات بعد أن تلاحظ وجود بعض الإعلانات حول «إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها باستخدام الذكاء الاصطناعي On line».

كما حذر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر منسوبي الجامعة من الانسياق خلف هذه الإعلانات الوهمية التي تهدف إلى جمع الأموال عن طريق أنشطة لا علاقة لجامعة الأزهر بها ولا بماهية من يقومون بالتدريس فيها هل هم متخصصون أم لا؟

وأهاب المركز الإعلامي بالطلاب والطالبات أهمية الالتزام بمتابعة الصفحات الرسمية لكلياتهم التي ينتسبون إليها، بجانب متابعة صفحة المركز الإعلامي للجامعة، وكذلك صفحة وحدة التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن المتحدث الرسمي للجامعة.

 







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