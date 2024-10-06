البابا تواضروس الثانى يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة بعد تجديدها

كتب: محمد الأحمدى

دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء بحي الفجالة بالقاهرة، بعد ترميمها وتوسعتها وتجديدها بالكامل وذلك في الذكرى الأربعين بعد المئة لتأسيسها، واتخذت الكنيسة الآية "قُومِي اسْتَنِيرِي لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ نُورُكِ، وَمَجْدُ الرَّبِّ أَشْرَقَ عَلَيْكِ" (أش ٦٠: ١) شعارًا لاحتفالها بالذكرى الـ ١٤٠.

واستقبل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة التابعة له الكنيسة المحتفلة، وكهنة الكنيسة قداسة البابا على بابها الخارجي وعزف فريق الكشافة موسيقاه ترحيبًا بقداسته.

وأزاح قداسة البابا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها باسم الثالوث، والتقطت الصور التذكارية لقداسته أمام اللوحة وإلى جواره نيافة الأنبا رافائيل وكهنة الكنيسة ومجلسها، وقدم مجموعة من الأطفال الزهور لقداسة البابا الذي استقبلهم بود وترحاب وشجعهم.

ثم دخل موكب قداسته إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط سعادة وترحيب كبيرين من شعب الكنيسة بقداسته.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار جرجس الرومانى ، ودُشِّنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أرجاء الكنيسة.

ووقع قداسة البابا والآباء على الوثيقة الخاصة بتدشين الكنيسة.

وفي بداية عظة القداس قال قداسة البابا: هذا يوم مفرح لهذه الكنيسة صاحبة التاريخ الطويل في الخدمة الكنسية عبر الـ ١٤٠ وبالتزامن مع احتفال مصر اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر.



وشكر قداسته نيافة الأنبا رافائيل والآباء الكهنة ومجلس الكنيسة والأراخنة والشمامسة والخدام وشعب الكنيسة، على جهودهم في العمل الكبير الذي تم بالكنيسة لتخرج بهذه الصورة البهية.

ثم تحدث في العظة عن خريطة لحياتنا مع الله تضعها لنا الكنيسة في بداية السنة القبطية من خلال قراءات آحاد شهر توت:

وألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة شكر خلالها قداسة البابا مشيدًا بتاريخ خدمة كنيسة الفجالة طوال الـ ١٤٠.

وقدم آباء الكنيسة هدية تذكارية لقداسة البابا عبارة عن نموذج لبوابة الكنيسة الأثرية، وقدم قداسته هدايا تذكارية للمسؤولين الذين حضروا القداس للتهنئة.

وعقب صلاة الصلح تم منح القس موسى نيروز كاهن الكنيسة رتبة القمصية بيد قداسة البابا.