إقبال كبير على منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بالقاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت منافذ توزيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة بالقاهرة، إقبال كبير من المواطنين، حيث تم توفير اللحوم بأسعار 185 جنيه للكيلو.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ متحرك، بميدان السيدة عائشة، كما تم توفير منفذ بالمرج - شارع مؤسسة الزكاة، شارع الجمهوريه، ومنفذ أخر بالبساتين، سوق السيما بجوار مزرعة البط امام مكتب بريد البساتين غرب.

ويتواجد منفذ بـالسيدة زينب، بشارع منصور بجانب مترو سعد زغلول، ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى بـ210 جنيه للكيلو.

منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بالقاهرة

منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم

منافذ حياة كريمة

اقبال كبير على منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بالقاهرة

اقبال كبير على منافذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بالقاهرة