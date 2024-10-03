‫ تعرف على جهود معهد وقاية النباتات لحماية المحاصيل الزراعية

كتبت أسماء نصار

قدم معهد بحوث وقاية النباتات تقريره الشهري حول أهم الأنشطة والإنجازات التي حققها خلال شهر سبتمبر، والذى تضمن عرضًا مُفصلاً للجهود المبذولة في مختلف المجالات البحثية والتطبيقية والارشادية المتعلقة بوقاية النباتات.

أوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد بأنه قد تم تحقيق إنجازاً بحصول 4 من معامله المتخصصة على الاعتماد الدولي وفقاً لمواصفة ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، تأكيدا للكفاءة الفنية للمعامل وقدرتها على إصدار نتائج دقيقة وموثوقة، و نتاج للعمل الدؤوب والتطوير المستمر بتحديث البنية التحتية للمعامل وتدريب الكوادر الفنية على أحدث الممارسات العالمية في مجال التحليل المعملي مما يعزز ثقة المنتجين والمصدرين و الباحثين في نتائج تحاليها، و يسهل عملية التصدير ويفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتنا.

يُذكر أن المعامل المعتمدة هي المعمل المركزي للمعهد ومعمل التحاليل الكيميائية لمنتجات نحل العسل ومعمل آفات وأمراض النحل ومعمل التحاليل الكيميائية.

كما أشار مدير المعهد إلى تنظيم ندوة علمية تحت عنوان "كيفية إعداد المشروعات البحثية والحصول على المنح البحثية" بالمقر الرئيسي للمعهد تنفيذا لدوره في رفع كفاءة الباحثين وتشجيعهم على المزيد من التميز البحثي لإعداد كوادر متميزة تساهم في تحديد الأولويات والخطط البحثية اللازمة لتعزيز القطاع الزراعي، مؤكدا على أهميتها كأداة هامة لتعزيز قدرات الباحثين على كتابة مقترحات مشروعات بحثية مقنعة وجذب تمويل لها، و تزويد المشاركين بفهم شامل لعملية تطوير المشروعات البحثية، من مرحلة التصميم إلى التنفيذ، وفن الحصول على المنح البحثية من الجهات المانحة المحلية والدولية.

و أوضح عبدالمجيد الدعم الذي يقدمه وقاية النباتات لقطاع النحالة في مصر بتنفيذ البرامج التدريبية بصفة مستمرة في جميع المحافظات كاستراتيجية على عدة مستويات من الأهمية، بداية من خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والمرأة، و تعزيز روح ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مرورا بتعزيز التلقيح الطبيعي للمحاصيل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية و المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي و وصولا لزيادة الإنتاج المحلي من العسل ومنتجات النحل و تحسين جودة المنتج وفتح أسواق تصدير جديدة للعسل المصري. مشيرا إلى تنفيذ البرنامج التدريبي "كيف تحقق الاستفادة الكاملة من منحلك " بمقر فرع المعهد بمحطة بحوث سخا- محافظة كفر الشيخ، و البرنامج التدريبي " تربية نحل العسل في ظل التغير المناخي" بفرع المعهد بمحطة بحوث الصبحية- محافظة الإسكندرية.

وفي السياق نفسه، نظم وقاية النباتات البرنامج التدريبي "نظرة على أحدث البحوث المنشورة في مكافحة بعض الآفات" و البرنامج التدريبي "الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء "بفرع المعهد بالمنصورة- محافظة الدقهلية.

كما جاء بالتقرير مشاركة وقاية النباتات بشكل مميز خلال شهر الاحتفال بعيد الفلاح، بتكثيف الندوات و المرور الحقلي على الزراعات و المحاصيل من خلال فروعه بالشرقية و الإسكندرية و الدقهلية و سوهاج و كفر الشيخ و معامله بالفيوم لتعزيز الوعي لدي المزارعين بأحدث التقنيات والأساليب العلمية المستخدمة في مكافحة الآفات التي تؤثر على المحاصيل و للتفاعل مع الخبراء وطرح استفساراتهم وتوفير المعلومات اللازمة لتحقيق إنتاجية أعلى وهى خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الزراعية.

كما انهى معهد وقاية النباتات من برامج التدريب الصيفي لأكثر من 450 طالباً من كليات الزراعة و العلوم و التكنولوجيا الحيوية و التكنولوجيا و التنمية و المعهد العالي للتعاون الزراعي، من جامعات القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، الفيوم، حلوان، الزقازيق، بنها، المنصورة. حيث تم تقديم تدريبًا عمليًا ونظريًا في جميع أقسام المعهد استمرار لمسئوليته في دعم الشباب وتعزيز قدراتهم، وتطورهم المهني حيث يتم البرنامج بإشراف نخبة من الباحثين المتخصصين في المعهد في جميع المحافظات.