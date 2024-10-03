اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أكتوبر 2024 10:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وسائل إعلام عبرية: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت فى تل أبيب

الخميس، 03 أكتوبر 2024 06:13 ص
وسائل إعلام عبرية: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت فى تل أبيب غارات إسرائيل على لبنان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس.

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة. بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب. 

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى). وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.

وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.

ونفذ حزب الله 27 هجوما الأربعاء ضد الجيش الإسرائيلي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه".

 







لبنان

اسرائيل

الضاحيه الجنوبيه

اليمن

الحوثى

الحوثيون

ايران تقصف اسرائيل

تل ابيب

ضرب ايران لاسرائيل

اسرائيل الان

الجزيرة

اخبار اسرائيل

هجوم ايران على اسرائيل

الاخبار اليوم

صواريخ ايران

ابو عبيدة

قصف ايران لاسرائيل

اخبار ايران

إيران تضرب إسرائيل اليوم

إيران

قناة الجزيرة

صواريخ إيران على إسرائيل

سكاي نيوز عربية

ايران تضرب اسرائيل

الهجوم الايراني على اسرائيل

اسماعيل هنية

CNN arabic

اسرائيل اليوم

صاروخ باليستي

الحرس الثوري الإيراني

ضرب اسرائيل اليوم

ايران اسرائيل

sky news arabia

ضرب ايران لاسرائيل اليوم

الصواريخ الايرانيه على اسرائيل

اخر اخبار اسرائيل

سكاي نيوز

ضرب ايران اسرائيل

الجيش الايراني

صواريخ باليستية

اخبار ايران واسرائيل

اخر اخبار ايران واسرائيل

نتنياهو

Iran

Israel

iran attack israel

iran israel

BBC

israel news

news

bbc news

wh




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة