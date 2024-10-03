وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية السورية والروسية تتعامل مع أهداف معادية

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية تعامل الدفاعات السورية والروسية مع أهداف معادية فوق البحر غربى البلاد.

وقالت وسائل الإعلام السورية أن النيران اندلعت بأحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته، وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق فجر الخميس.