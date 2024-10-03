اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الخميس، 03 أكتوبر 2024 09:56 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء - ارشيفية
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غال ونفيس؛ من أجل مصرنا الغالية، والحفاظ على أمنها واستقرارها ، والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية التي تشمل كل شبر من أرضها المقدسة.

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء فخامة السيد الرئيس على مواصلة بذل الحكومة، بكل وزاراتها وأجهزتها، كل الجهود الممكنة لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام.







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مصطفى مدبولى

الحكومة




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