جامعة حلوان الأهلية تنظم اليوم اللقاء التعريفى لطلاب كلية الطب

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية اليوم الخميس، فعاليات اليوم التعريفي وذلك في إطار حرص الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على توفير المعلومات اللازمة حول كليات الجامعة وبرامجها للطلاب الجدد.

تنطلق فعاليات اليوم التعريفي اليوم الخميس 3/10/2024، بداية من الساعة العاشرة صباحاَ، بمدرج 1، مدرج 2 الدور الثانى بمبنى كلية الطب .

من 10 ل12 من حرف أ حتى حرف د

من 12 ل2 من حرف ذ حتى حرف ك

من 2 ل4 من حرف ك حتى نهاية الأحرف

وتعقد فعاليات اليوم التعريفي تحت إشراف الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب جامعة حلوان والمشرف على البرنامج، ومنسق البرنامج الدكتور جهاد طه والدكتورة ناهد سليمان مسجلة البرنامج.

وتشمل فعاليات اليوم تقديم نبذة شاملة عن آليات الدراسة بالبرنامج. وسيتم تخصيص وقت للإجابة على كافة الاستفسارات من جانب الطلاب.