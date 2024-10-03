اليوم ختم كتاب الشمائل المحمدية بمسجد الإمام الحسين بحضور وزير الأوقاف

كتب لؤى على

تختتم وزارة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كتاب الشمائل المحمدية، اليوم الخميس عقب صلاة العشاء في المجلس الحديثي لكبار العلماء، بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

يأتي ذلك في ضوء ختام مبادرة "خلقٌ عظيمٌ" التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية مطلع ربيع الأول احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحاضر في هذا المجلس الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، و الدكتور مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بـ جامعة الأزهر الشريف، و الدكتور جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا، وبحضور أعضاء لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، و الدكتور صبحي عبد الفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، و الدكتور أحمد رزق درویش محمد مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، و الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، و الدكتور أحمد نبوي أحمد مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، و الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد الحميد مدرس الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.