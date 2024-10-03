العالم يبدأ الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمى غدا.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

تحتفل مختلف دول العالم بداية من غدا الجمعة ولمدة أسبوع فى أكثر من 90 دولة حول العالم ومنها مصر بـ أسبوع الفضاء العالمى، والذى يعد أكبر فعالية سنوية خاصة بالفضاء، وذلك بهدف التثقيف بشأن الأنشطة الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بالفضاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الاحتفال بأسبوع الفضاء وموعد الاحتفال به كل عام، كما يلى :

- يكون الاحتفال بالأسبوع العالمي للفضاء بين الرابع والعاشر من شهر أكتوبر.

- يأتى اختيار هذا التاريخ الخاص بالاحتفال بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 54/68 بتاريخ الأول ديسمبر 1999م، حيث أقرت الجمعية العامة أسبوع الفضاء للاحتفال بمساهمات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين وضع الإنسان.

- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحديدها للأسبوع العالمي للفضاء على ذكرى يومين مهمين في تاريخ الفضاء، أولهما: إطلاق أول قمر صناعي أرضي من صنع الإنسان (سبوتنيك 1) في 4 أكتوبر 1957م، أما اليوم الثاني فهو ذكرى التوقيع على معاهدة الفضاء الخارجي في 10 أكتوبر 1967م.

- يركز موضوع أسبوع الفضاء العالمي لعام 2024 على أهمية استغلال الفضاء في تعزيز ودعم التنمية المستدامة.

- يركز أسبوع الفضاء العالمى هذا العام على أهمية مراقبة الأرض واستكشافها عن بعد لإحداث التغيير في كوكبنا الذي يشمل قياس تغير المناخ وتحديد حجم التلوث في البر والبحر ودعم الزراعة في الدول النامية.