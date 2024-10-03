اليوم السابع
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بصحراء النقب

إعلام الاحتلال: الهجوم الإيرانى ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية

الخميس، 03 أكتوبر 2024 10:04 ص
إعلام الاحتلال: الهجوم الإيرانى ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية صواريخ ايران فى سماء تل أبيب
كتب محمد عبد المجيد

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أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الأضرار في قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، فى وقت سابق، عن أن 80 بالمئة من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها.







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