‫ وزير الرى يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة فرص الاستثمارات فى مصر

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري ، السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات فى القاهرة ، لمناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال المياه، وبحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية .

أعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات والسعى الدائم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين .

من جانبها، أكدت الكعبى على العلاقات المتميزة التي ترتبط البلدين وحرص الإمارات، على استمرار التعاون مع مصر فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الموارد المائية .

وأشار سويلم إلى أهمية تكاتف الجهود فى المنطقة العربية التى تُعد من أكثر المناطق التى تعانى من الشح المائى فى العالم ، وذلك للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه مثل التوسع فى استخدام المياه غير التقليدية ، مشيراً لإستعداد مصر للتعاون مع الإمارات في هذا المجال ونقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه، حيث سيقوم وفد إماراتى بزيارة محطات الدلتا الجديدة والمحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى خلال الأيام القليلة القادمة .

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص الإستثمارات الإماراتية في مصر وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المياه وطرق الرى الحديثة، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء اعتماداً على الطاقة الشمسية كأحد الحلول لمواجهة العجز المائي وخاصة في ظل تشابه تحديات الشح المائى التي تواجهها البلدين .

وأكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه ، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل المغرب واسبانيا واستراليا، ومواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتقليل تكلفة الطاقة لتقليل تكلفة التحلية .

كما تم بحث موقف مشاركة مصر فى المؤتمر العالمى لتحلية المياه المقرر عقده ديسمبر القادم فى الإمارات.