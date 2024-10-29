اليوم السابع
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وزير الإسكان يصدر 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالى الغربى

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 10:10 ص
وزير الإسكان يصدر 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالى الغربى وزير الاسكان
كتب أحمد حسن

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أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء المقامة بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بالشاليهات أرقام( 234 – 449 – 423 – 110 – 174 – 403 – 378 - 435) بقرية سياحية بحرى طريق إسكندرية/مطروح المتمثلة في بناء بدرومات، وهياكل خرسانية للدور الأرضى والدور الأول علوى بها شدات خشبية، بمسطحات ومساحات مختلفة دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

 







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